2020/09/29 | 16:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني-هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو ..تشييع ضحايا القصف قرب مطار بغداد المركز الخبري الوطني.

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