الإعلام الامني: انفجار عبوة ناسفة على رتل ينقل معدات التحالف الدولي في بابل

2020/09/29 | 16:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنتجات النفطية تشرع بتوفير المشتقات للمواكب

أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية ،اليوم الثلاثاء، عن انهاء استعداداتها لتقديم الخدمات لزيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام في محافظة كربلاء المقدسة ومحافظات الفرات الاوسط ومدن الجنوب من المشتقات النفطية .

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