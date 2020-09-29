المصارف تقود بورصة العراق للارتفاع بنسبة 0.55 بالمئة

2020/09/29 | 16:40 - المصدر: يس عراق

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يس عراق -بغداد

قاد قطاع المصارف مؤشر البورصة نحو الارتفاع في جلسة الثلاثاء بنسبة 0.55%.

الجلسة شهدت تداول 11,3 مليار سهم بقيمة 4,7 مليار دينار.

وارتفعت اسهم 9 شركات تقدمها أسهم مصرف العطاء الاسلامي بـ16.67% وأسهم شركة مصرف الموصل بـ 8.33%.

وانخفضت اسهم 7 شركات تقدمها فندق السدير بـ 3.81% وأسهم بغداد العراق للنقل العام بـ 3.57%.

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