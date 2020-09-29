وسط معلومات غير مؤكدة عن وفاة أمير الكويت... التلفزيون الرسمي يبث آيات قرآنية

2020/09/29 | 16:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطع التلفزيون الكويتي الرسمي، اليوم الثلاثاء، بث برامجه ليبث آيات قرآنية، وذلك بعد المعلومات عن وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

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