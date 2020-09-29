2020/09/29 | 16:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…أكد القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية حازم الجنابي، الثلاثاء، أن العراق مستباح من الولايات المتحدة منذ نحو عقدين.

وقال الجنابي لـ /المعلومة/ إن “الحديث عن السيادة العراقية غير ملائم وليس في محله لان الواقع يؤكد ان العراق بلد مستباح من قبل امريكا طيلة ١٧ عاما”.

وأضاف، أن “الولايات المتحدة لديها اذرع في العراق”، معتبرا أن ” سيناريو السفارة أثارته امريكا بسبب الانتخابات المقبلة”.

وبين النائب المستقبل باسم الخشان، الاحد، ان الحكومة غير جادة فعليا باخراج القوات الاجنبية من البلاد وعلى رأسها القوات الامريكية، في حين رفض تحالف تسويف قرار مجلس النواب بشأن إخراج القوات.



انتهى15خ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جبهة النجيفي: امريكا استباحت العراق طيلة 17 عاماً) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جبهة النجيفي: امريكا استباحت العراق طيلة 17 عاماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).