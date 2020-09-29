بيلوسي تدعو الديمقراطيين لضمان عدم سرقة ترامب للانتخابات

2020/09/29 | 16:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …دعت رئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي ، الثلاثاء، زملائها الديمقراطيين في مجلس النواب إلى الاستعداد لسيناريو انتخابي نادر يتطلب من الكونغرس أن يقرر نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة لضمان عدم سرقة ترامب للانتخابات”.وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ انه ” في الوقت الذي يصعد فيه ترامب هجومه المستمر على بطاقات الاقتراع عبر البريد، دعت بيلوسي زملائها إلى بذل جهد شامل للاستيلاء على مقاعد مجلس النواب الإضافية التي يسيطر عليها الجمهوريون ، والتي قد يحتاجونها إذا انتقل القرار بشأن نتائج الانتخابات إلى مجلس النواب الامريكي”.وقالت بيلوسي إن ” لتصريحات الأخيرة التي أدلى بها ترامب تظهر أن الرئيس قد يطلب من مجلس النواب تحديد السباق الرئاسي ، ولذلك لايمكننا ترك كل شيء للصدفة ” ، مضيفة أن ” من المحزن أن نضطر إلى التخطيط بهذه الطريقة ، لكن هذا ما يجب أن نفعله لضمان عدم سرقة الانتخابات”.وتابع التقرير ان ” ترامب كان قد شكك مرارا وتكرارا بعملية التصويت عبر البريد مدعياً أن الاقتراع عبر البريد يؤدي إلى تزوير جماعي للناخبين، كما بين في وقت سابق إنه يريد تجنب قرار نتيجة الانتخابات من قبل المحكمة العليا أو الكونغرس”.واشار التقرير الى أن ” الديمقراطيين يسيطرون على مجلس النواب بواقع 232 مقعدا مقابل 198 مقعدا للجمهوريين ، في مقابل سيطرة الجمهوريين على الكونغرس الامريكي “.وكان ترامب قد خرج الاسبوع الماضي بتصريحات مثيرة للجدل شكك فيها بنزاهة التصويت ورفض الالتزام بالتداول السلمي للسلطة إذا خسر السباق أمام بايدن.



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