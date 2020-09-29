المكتب السياسي يعزي بوفاة العميد جبار صابر كاواني

2020/09/29 | 16:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الثلاثاء، بيانا بوفاة البيشمركة العتيد والرفيق المخلص للاتحاد الوطني العميد جبار صابر كاواني.

وقال المكتب السياسي في بيانه: تلقينا بألم وحزن بالغين نبأ وفاة البيشمركة العتيد والمناضل المخلص في الاتحاد الوطني العميد جبار صابر كاواني.

نشارك الحزن والعزاء، ذوو وعائلة المناضل المعطائة للشهداء، داعين الباري عز وجل ان تكون هذه اخر احزانهم وان يسكن الفقيد الجنة.

PUKmedia خاص‌

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