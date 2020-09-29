2020/09/29 | 16:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت اليوم الثلاثاء 29/9/2020 مراسم تشييع جثمان البيشمركة العتيد والمشرف السابق على ادارة كرميان صلاح كويخا في مقبرة برلوت في قضاء كلار، بحضور مسؤولين حزبيين وحكوميين وشرائح مختلفة.

وتم خلال المراسم وضع اكليل من الورد على ضريح الراحل لرئاسة مجلس الوزراء وادارة كرميان ورئاسة الاتحاد الوطني الكوردستاني.

ثم تليت بعد ذلك كلمة حكومة اقليم كوردستان وادارة كرميان من قبل جلال نوري المشرف على ادارة كرميان.

كما تليت كلمة رئاسة الاتحاد الوطني الكوردستاني من قبل بولا شهيد سيروان مسؤول المركز 11 لتنظيمات الاتحاد الوطني في كرميان.

وبعد ذلك تليت كلمة عائلة البيشمركة الراحل صلاح كويخا من قبل (م.



هيام محمود) زوجة الراحل.

PUKmedia تصوير: كاوه جاسم

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسم تشييع جثمان البيشمركة العتيد صلاح كويخا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسم تشييع جثمان البيشمركة العتيد صلاح كويخا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).