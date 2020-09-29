قرية رومانية تعيد انتخاب رئيس بلديتها بعد وفاته

2020/09/29 | 16:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعاد قرويون رومانيون انتخاب رئيس بلديتهم ومنحوه نصرا ساحقا في الانتخابات، رغم وفاته منذ أسبوعين بمضاعفات مرض كوفيد-19، وقالوا إنه قدم عملا رائعا ويستحق النصر حتى بعد الرحيل.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي قرويين يزورون قبر يون أليمان ويضيئون الشموع بعد انتهاء عملية التصويت في الانتخابات المحلية التي أجريت يوم الأحد.

وعلى قبر أليمان همس أحد الرجال بكلمات ”هذا نصرك...



أعرف أنك فخور بنا.



ارقد في سلام“.

وفاز أليمان بفترة ثالثة كرئيس لبلدية ديفيسيلو، وهي قرية يقدر سكانها بنحو ثلاثة آلاف في جنوب رومانيا، وحصد 64 في المئة من الأصوات، حسبما أظهرت بيانات المكتب الانتخابي يوم الاثنين.

وكان أليمان وهو ضابط بحرية سابق سيتم عامه السابع والخمسين يوم الاثنين، وتوفي في 17 سبتمبر أيلول في مستشفى بالعاصمة بوخارست.



وقال المسؤولون إن اسمه كان مطبوعا على بطاقات الناخبين ولم يتسن إزالته منها.



وستجرى انتخابات جديدة.

PUKmedia وكالات‌

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