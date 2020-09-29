وزير المالية يوجه بصرف رواتب المتقاعدين

2020/09/29 | 16:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

وجه وزير المالية علي عبد الامير علاوي دائرة المحاسبة وهيأة التقاعد الوطنية اليوم الثلاثاء ، بصرف الراتب التقاعدي لشهر تشرين الأول 2020 مطلع الشهر المذكور للمتقاعدين المدنيين والعسكريين وعِبرَ قنوات الصرف الرسمية “.

وقال الوزير في بيان صادر عن المكتب الاعلامي وتلقت “خبر برس” نسخة منه ، “تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه معالي وزير المالية علي عبد الامير علاوي دائرة المحاسبة وهيأة التقاعد الوطنية ، بصرف الراتب التقاعدي لشهر تشرين الأول 2020 مطلع الشهر المذكور للمتقاعدين المدنيين والعسكريين وعِبرَ قنوات الصرف الرسمية ، ( المصارف وقنوات الدفع الالكتروني )”.

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