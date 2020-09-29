تلفزيون الكويت يقطع إرساله ويبث آيات من القرآن

2020/09/29 | 16:51 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي (رويترز) - قطع التلفزيون الكويتي برامجه المعتادة يوم الثلاثاء ليذيع آيات من القرآن، في دلالة تشير عادة إلى وفاة شخصية كبيرة من الأسرة الحاكمة.ولم يصدر أي إعلان من السلطات.وكان أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح (91 عاما) قد دخل مستشفى بالولايات المتحدة في يوليو تموز للعلاج بعدما خضع لجراحة بالكويت في نفس الشهر.إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي

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