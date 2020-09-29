2020/09/29 | 16:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تصدر إسم الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت، موقع التواصل الإجتماعي تويتر، بعدما تداول ناشطون أنباء عن وفاته، بينما لم تؤكد أو تنف السلطات في الإمارة الخليجية الأمر.وتحت وسم #الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح، تداول ناشطون تغريدات عبروا فيها عن آمالهم بأن تكون الأنباء المتداولة مجرد إشاعات.وفي خضم ذلك نشر الكاتب والباحث البحريني المعروف، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تلفزيون الكويت يقطع بثه المعتاد ويذيع آيات من القرآن الكريم) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تلفزيون الكويت يقطع بثه المعتاد ويذيع آيات من القرآن الكريم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).