امير الكويت في ذمة الله

2020/09/29 | 16:54 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد اعلن تلفزيون الكويت الرسمي اليوم الثلاثاء ، عن وفاة امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح “.

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