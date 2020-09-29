التلفزيون الكويتي يقطع بثه الاعتيادي وانباء عن وفاة الامير

2020/09/29 | 16:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بث التلفزيون الرسمي لدولة الكويت، اليوم الثلاثاء، آيات من الذكر الحكيم، في دلالة على وفاة شخصية كبيرة من الأسرة الحاكمة.

فيما اشارت انباء صحفية تناقلتها وسائل اعلام مختلفة عن وفاة امير الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح.

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