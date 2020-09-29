2020/09/29 | 16:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

اعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، تحديد موعد اطلاق رواتب المتقاعدين .

وذكر بيان للمالية، ان وزير المالية علي عبد الامير علاوي وجه دائرة المحاسبة وهيأة التقاعد الوطنية بصرف الراتب التقاعدي لشهر تشرين الأول 2020 مطلع الشهر المذكور للمتقاعدين المدنيين والعسكريين

واضاف: ان الصرف سيكون عِبرَ قنوات الصرف الرسمية المصارف وقنوات الدفع الالكتروني .

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية تحدد موعد صرف رواتب المتقاعدين) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية تحدد موعد صرف رواتب المتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).