2020/09/29 | 17:05 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المالية: صرف رواتب المتقاعدين مطلع تشرين الأول المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/29 | 17:05.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية: صرف رواتب المتقاعدين مطلع تشرين الأول المقبل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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