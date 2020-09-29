سفير الاتحاد الأوروبي يدعو إلى محاسبة منفذي الهجمات الإرهابية في العراق

2020/09/29 | 17:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا سفير الاتحاد الأوروبي في بغداد مارتن هوث، إلى محاسبة منفذي الهجمات الإرهابية في العراق.

وعلق هوث في تغريدة له على تويتر على مجزرة الرضوانية قائلا، إن الهجوم الصاروخي أدى إلى مصرع عائلة كاملة من العراقيين الأبرياء، داعيا إلى ضرورة وقف الهجمات الإرهابية ومحاسبة الجناة.

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