فدوي: لم ننفق أموالا كثيرة لدعم حلفائنا ولتعزيز نفوذنا بدول المنطقة

2020/09/29 | 17:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الحرس الثوري الإيراني، عن قيمة ما تم صرفه من أموال إيرانية خلال تدخلات الأخيرة في عدد من بلدان المنطقة.

وأكد مساعد قائد الحرس الثوري علي فدوي في تصريح لقنوات إيرانية محلية، ان المبالغ التي أنفقتها بلاده في السنوات الأخيرة لتعزيز نفوذها في كل من العراق وسوريا واليمن ولبنان وفلسطين، أقل بكثير من تقديرات الأمم المتحدة التي أشارت إحداها الى قيام طهران بصرف ستة مليارات دولار في سوريا بالعام ألفين وستة فقط، مضيفا ان مجموع تلك النفقات أقل أيضا من تكاليف حرب السنوات الثماني مع العراق، وأن إيران صرفت أقل من عشرين مليار دولار فقط منذ العام الفين وستة في هذا المجال.

يأتي هذا في وقت كان فيه رحيم صفوي مستشار المرشد الإيراني قد أعلن في وقت سابق ان إيران تقوم باسترجاع أي مبالغ تنفقها في دعم حلفائها في دول المنطقة.

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