تلفزيون الكويت الرسمي يعلن وفاة الأمير الشيخ صباح

2020/09/29 | 17:07 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في صورة من أرشيف رويترز.الكويت (رويترز) - أعلنت الكويت يوم الثلاثاء وفاة أميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن 91 عاما.وأعلن وزير الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي الجراح الصباح في بيان بثه تلفزيون الكويت وفاة الأمير الذي كان يعالج في الولايات المتحدة الأمريكية منذ يوليو تموز.تغطية صحفية أحمد حجاجي من الكويت - تحرير أمل أبو السعود

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