2020/09/29 | 17:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه وزير المالية علي عبد الامير علاوي دائرة المحاسبة وهيأة التقاعد الوطنية بصرف الراتب التقاعدي لشهر تشرين الأول 2020 مطلع الشهر المذكور للمتقاعدين المدنيين والعسكريين وعِبرَ قنوات الصرف الرسمية ( المصارف وقنوات الدفع الالكتروني ).هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة المالية تصدر بيانا بشان رواتب المتقاعدين المركز الخبري الوطني.

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