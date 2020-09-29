هذا ما فعله فيروس كورونا بمحمد حماقي!!

2020/09/29 | 17:10 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستعرض هذه الحلقة من برنامج "باب الويب" العناوين التالية: رسالة مؤثرة من والدة ناشط عراقي مختطف، هندي يخلع ملابسه داخل مسجد في الكويت، حيوانات مفترسة داخل منزل مواطن سعودي، وطفل مصري يبدع في عالم الطبخ، وهذا ما فعلته كورونا في حماقي.

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