وفاة أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح

2020/09/29 | 17:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال الديوان الأميري في بيان تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".

المصدر: كونا

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