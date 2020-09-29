الحكيم يفتتح بيانات التعزية بوفاة أمير الكويت

2020/09/29 | 17:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قدم رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، الثلاثاء، التعازي الى دولة الكويت بوفاة امير البلاد صباح الاحمد الجابر الصباح.



وذكر الحكيم في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (29 ايلول 2020)، أنه "ببالغ الحزن والأسف تلقينا نبأ رحيل أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، وإذ نتقدم بأسمى آيات العزاء والمواساة للكويت الشقيقة قيادة وشعبا".

واضاف "نستذكر علاقتنا التاريخية بالفقيد ودوره الوسطي المعتدل في التعامل مع أغلب الملفات والقضايا الساخنة في المنطقة والعالم لاسيما العربية والإسلامية منها من منطلق سمح ونظرة مسؤولة وموقف بعيد عن الانفعال والتشنج".

واشار الحكيم الى ان "الفقيد مثل نموذجا لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء واطلق المبادرات والمشاريع في فترة امارته لدولة الكويت ومن قبلها فترة إدارته لملف الخارجية الكويتية فضلا عن نظرته الأبوية تجاه عامة الشعب الكويتي الشقيق".

وختم الحكيم بيانه بالقول "رحم الله سمو الشيخ صباح الأحمد ونسأله جل في علاه أن يتغمده بواسع رحمته ويحفظ الكويت وجميع بلداننا العربية والاسلامية ويوحد كلمتها على الخير والمحبة".

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، الثلاثاء، عن وفاة أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.

وذكر الديوان في بيان مقتضب بثته محطات التلفزة الكويتية، وفاة الأمير دون تفاصيل.

وكانت قنوات فضائية كويتية قد قطعت إرسالها وأذاعَتْ آيات قرآنية، في إشارة إلى وفاة شخصية كبيرة في البلاد، وذلك في خطوة سبقت إعلان الديوان عن وفاة الأمير.

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