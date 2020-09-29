وفاة أمير الكويت

2020/09/29 | 17:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الديوان الأميري في الكويت، الثلاثاء، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عهن عمر ناهز 91 عاما.

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