بيش بلشت يا بو بشت - جواد وادي

2020/09/29 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_وادي لأكثر من أربعة اشهر وانا مضرب عن الكتابة بشكل عام وعن أوضاع العراق على الخصوص، لكثرة الإشكالات والتشابكات والملابسات العصية على الفهم لما يجري ونشاهد ونسمع وعلى جميع الأصعدة، الأمر الذي بات من المحير ان تتناول أية ظاهرة مهما كانت أهميتها وانعكاساتها ونواياها الواضحة والغامضة، وهذا ما يدعو الى الحيرة والانتظار والترقب لما تؤول اليه مناطحات (السياسيين) وجعجعاتهم الفارغة ومواقفهم التي تتحرك بفنتازيا ......





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