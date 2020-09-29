التعصب القومي وكارثيته - محيي الدين محروس

2020/09/29 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محيي_الدين_محروس نرى - للأسف! - بعض المثقفين السياسيين العرب الذين يتواجدون في قيادات التنظيمات الثورية، وبعض الشخصيات الوطنية التي تعتبر نفسها مع الثورة السورية التي تهدف للتغيير نحو دولة المواطنة والحرية والكرامة لكل مواطن، نجدهم عند الحديث عن القضية الكُردية وعن أهلنا الكُرد في سوريا يأخذون موقفاً قومياً مُتعصباً! ولا يترددون في توجيه الاتهامات بالخيانة لهذا الفصيل الكُردي أو ذاك! وبعضهم يتجاوز النقد ليقوم ......





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