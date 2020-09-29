يقتلون القتيل ويمشون بجنازته - جلال الصباغ

2020/09/29 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلال_الصباغ اية كوميديا سوداء نعيشها مع شلة المجرمين وقاطعي الطرق؟! اية حياة هذه التي نعد ايامها في ظل سيطرة عصابات النهب والقتل والبلطجة؟! لا يكاد يمر يوم دون أن نموت عشرات المرات، بسبب أفعال وتصريحات المجرمين الذين حولوا العراق إلى مستنقع تفوح منه رائحة الدماء الموت والخراب.



المضحك المبكي ان زعماء القتل والإرهاب والتخلف، يتحدثون عن النزاهة والشرف.



المثير للسخرية أن هادي العامري قائد تحالف الفتح، الذ ......





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