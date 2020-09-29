تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا في غربي كوردستان

2020/09/29 | 17:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الثلاثاء 29 أيلول 2020، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في غربي كوردستان.

وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة، جوان مصطفى في بيان، ان الحالات هي 21 من الذكور و 30 من الإناث حيث توزعت في كل من قامشلو 14، الحسكة 6، كركي لكي 9، ديرك 11، جل آغا 3، رميلان 3، عامودا 2، درباسية 2، تربة سبيه 1.

واضاف مصطفى، أنه تم تسجيل 15 حالة شفاء جديدة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 1497، شفي منهم 417، وتوفي 62.

PUKmedia هيئة الصحة في الإدارة الذاتية‌

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