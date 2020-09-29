عضو بمالية البرلمان يؤكد صعوبة تزوير العملة العراقية: تُطبع في لندن وهذه مواصفاتها

2020/09/29 | 17:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان، النائب ناجي رديس، اليوم الثلاثاء، صعوبة تزوير العملة المالية العراقية، فيما أشار إلى أن كتلة الأموال المزورة في الأسواق لا تعرف إلا عن طريق البنك المركزي.

وقال ناجي رديس، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العملة العراقية كانت تطبع قبل 1991 في سويسرا، وبعد سقوط النظام السابق في 2003 انتقلت طباعتها الى المعهد البريطاني في لندن"، مبينا أن "العملة تطبع بمواصفات عالمية لا يمكن تزويرها باي حال من الأحوال، إضافة الى ان التكلفة المالية لورق الطباعة تزيد عن 1 سنت، ومن غير الممكن تزويرها".

واضاف رديس، أن "عصابات تزوير العملة موجودة في كل دول العالم، ويبقى ملف السيطرة عليها يقع على عاتق القوات الامنية المختصة"، لافتا الى "صعوبة معرفة كتلة الاموال المزورة في الاسواق الا من خلال بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي".

وأعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة في وقت سابق، القاء القبض على متهمين بتزييف أوراق العملة في قضاء الزبير، ضُبط بحوزتهم عملة عراقية واجنبيه مزيفة من فئة الـ 50 و 52 و 10 الف دينار، وبلغت 3 مليون و 830 ألف دينار، إضافة الى 1700 دولار أمريكي فئة 100 دولار.

وانتشرت في السنوات السابقة ظاهرة تزوير العملة في الأسواق المحلية، الأمر الذي يؤدي إلى خسائر للتجار الذين تنطلي عليهم العملة المزورة، وفي خفت حدتها مؤخرا، مازالت وزارة الداخلية تقبض بين الحين والآخر على عصابات تزوير العملة.

وتتحدث تقارير صحفية، نقلا عن بيانات البنك المركزي عن أن حجم الكتلة النقدية العراقية المتداولة في العراق تبلغ ما بين 40 و45 ترليون دينار عراقي، يضاف لها ما لا يقل عن 4 مليارات دينار عراقي كعملة مزيفة من قبل مافيات وعصابات.

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