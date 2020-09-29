2020/09/29 | 17:49 - المصدر: وكالة نينا
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مقتل احد موظفي الامم المتحدة في كركوك
كركوك /نينا/ اعلن مصدر امني عن مقتل احد موظفي مكتب الامم المتحدة في كركوك .
وقال المصدر :" ان معلومات وردت عن مقتل المدعو ( الدكتور رونالد سانتوس) فلبيني الجنسية ، الموظف لدى بعثة الامم المتحدة في كركوك داخل المطار ، بواسطة آلة جارحة ( سكين) ".
واضاف :" ان المعلومات الواردة حاليا تفيد باح
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يؤكد : لا يوجد احتلال في البلد حالياً) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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