2020/09/29 | 17:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- رئيس مركز الهدف للدراسات الاستراتيجية هاشم الكندي ،الثلاثاء، ان بلاسخارت طلبت من احد الفصائل الاسلامية ايقاف القصف لمدة شهرين ،لافتا الى انها قالت للفصائل الاسلامية ان يعتبروا ايقاف القصف هدنة.وقال الكندي لـبرنامج “ابعاد اخرى” ، تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”، ان “التصعيد يرتبط بالانتخابات الامريكية”، مؤكدا ان “بلاسخارت طلبت من احد […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكندي : بلاسخارت طلبت من احد الفصائل الاسلامية ايقاف القصف لمدة شهرين المركز الخبري الوطني.

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