ملا طلال : انسحاب أو غلق أية بعثة دبلوماسية له تداعيات كارثية على المنطقة برمتها

2020/09/29 | 17:51 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد الناطق باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال اليوم الثلاثاء ، ” ان انسحاب أو غلق أية بعثة دبلوماسية لأية دولة سيكون له تداعيات كارثية على المنطقة برمتها”.

وقال ملا طلال في المؤتمر الصحفي الأسبوعي ،” ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد رفض العراق وحكومته تحويل البلاد إلى ساحة صراع بين أمريكا وإيران”.

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