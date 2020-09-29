الأردن يعلن الحداد 40 يوما

2020/09/29 | 17:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلن الديوان الملكي الأردني الحداد على سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في البلاط الملكي الهاشمي لمدة 40 يوما، اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

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