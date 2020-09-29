حشد الانبار يطالب بزيادة مستوى تسليحه لمواجهة داعش

2020/09/29 | 17:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..طالب امر اللواء الاول في قيادة حشد الانبار العقيد صلاح العيساوي، الثلاثاء، بزيادة مستوى تسليح قوات الحشد العشائري المتمركز في مناطق مختلفة من مدن المحافظة.وقال العيساوي لـ /المعلومة/ إن “قوات الحشد العشائري لا تمتلك اسلحة متوسطة او ثقيلة وتستخدم سلاح رشاش الذي يعد من الاسلحة الخارجة عن الخدمة، في حين يمتلك عناصر عصابات داعش الاجرامية المتواجدين في صحراء الانبار الغربية على اسلحة متنوعة “.وأضاف، أن “الاضطلاع بمهام حفظ امن واستقرار المناطق المحررة بحاجة الى تزويد قوات الحشد العشائري التي تم ضمها مؤخرا الى هيئة الحشد الشعبي باسلحة ومعدات عسكرية متطورة”.واعتبر أن “تسليح قوات الحشد من قبل الجهات الامنية والاشراف على عمليات التسليح مهم جدا في ديمومة الدفاع والحفاظ على المكتسبات التي حققتها القوات الامنية”.



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