مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الضمان الصحي وأحالته إلى البرلمان

2020/09/29 | 17:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن الناطق باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال اليوم الثلاثاء ، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الضمان الصحي وأحالته إلى البرلمان “.

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