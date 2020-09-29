الحزب الإسلامي: الصراع بين الدولة واللا دولة بات يهدد أمن العراق وحياة العراقيين

2020/09/29 | 18:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..قال الحزب الإسلامي العراقي، ان تكرار عمليات القصف التي تستهدف مقرات السفارات والبعثات الدبلوماسية، وتنطلق بشكل عشوائي لتصيب الأبرياء الآمنين في منازلهم، أمر ينذر بالخطر الكبير الذي يتهدد استقرار العراق وامنه.وأشار الحزب في تصريح صحفي اصدره بهذا الخصوص، إن الصراع الحقيقي الذي يشهده العراق اليوم هو بين الدولة المنهكة التي تحاول البقاء والتعافي، […]

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