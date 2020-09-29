بالوثيقة والاسماء.. تسمية رابطة جديدة لجماهير الصقور

2020/09/29 | 18:02 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..سمت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، اليوم الثلاثاء، رباطة جديدة برئاسة طالب وهيب إبراهيم.وتنشر وكالة/ المعلومة/ أسماء رابطة الفريق بعدما حصلت على مباركة من قبل إدارة النادي.

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