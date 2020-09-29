بناء مركز إضافي لكورونا في ميسان بدعم الأمم المتحدة

2020/09/29 | 18:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /علي قاسم الكعبي/..تفقد محافظ ميسان علي دواي، الثلاثاء، مشروع بناء مركز إضافي لمعالجة المصابين بفيروس كورونا في مركز المدينة وقال دواي اثناء جولته التفقدية بان هذا المركز يقع في مستشفى الصدر التعليمي والمنفذ بدعم من البرنامج الانمائي للامم المتحدة ،مشيرا الى انه سيشيد من الهياكل الحديدية والساندويج بنل مع التأثيث ونصب اجهزة تبريد متنوعة […]

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