المتحدث باسم الكاظمي: انسحاب أو غلق أي بعثة دبلوماسية سيكون تداعياته كارثية

2020/09/29 | 18:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

حذر المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، الثلاثاء، من تداعيات كارثية على "المنطقة برمتها" في حال انسحاب أو غلق اية بعثة دبلوماسية في العراق، فيما أكد عدم وجود احتلال في البلاد.

وقال ملا طلال، في مؤتمر صحافي تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (29 ايلول 2020)، إن "اي انسحاب أو غلق أية بعثة دبلوماسية لأية دولة سيكون له تداعيات كارثية على المنطقة برمتها".

وأضاف أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد رفض العراق وحكومته تحويل البلاد إلى ساحة صراع بين أمريكا وإيران"، مبينا أن "الكاظمي أبلغ الوزراء عن جهود الحكومة من أجل أمن البعثات الدبلوماسية".

وأوضح ملا طلال، أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد على عدم وجود احتلال في البلد"، مشيرا إلى أن "الكاظمي أكد أن قوات التحالف جاءت بطلب من الحكومات العراقية السابقة".

وتتعرض السفارة الامريكية في العاصمة العراقية بغداد، إلى هجمات مسلحة وقصف صاروخي، بدعوى "محاربة الاحتلال"، في وقت أبلغ وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو نقلا عن "مصادر" الجانب العراقي عزم بلاده غلق السفارة الامريكية بسبب تلك الهجمات.

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