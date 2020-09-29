2020/09/29 | 18:13 - المصدر: عين العراق

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الكاظمي: الراحل الصباح ساهم في تعزيز مسيرة العراق الجديد

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، انه بالم بالغ تلقينا نبأ رحيل سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، فيما اشار الى ان الاخير ساهم في تعزيز مسيرة العراق الجديد.

وقال الكاظمي في تغريدة على صفحته الشخصية في توتيتر انه "بألم بالغ وقلوب حزينة، تلقينا نبأ رحيل سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة".

واضاف، ان "برحيله، فقدت الأمة والمنطقة جمعاء رجلاً لم يدّخر جهداً في سبيل دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، وضمان الرفاه والتقدم لشعب الكويت الشقيق والشعوب الجارة"، مؤكدا ان "الراحل الصباح ساهم في تعزيز مسيرة العراق الجديد، الخارج من نير الدكتاتورية، مثلما وقف معه وهو يواجه الإرهاب وينتصر لأرضه ووجوده".

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