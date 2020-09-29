الكاظمي ينعى الصُباح: ساهم في تعزيز مسيرة العراق الجديد

2020/09/29 | 18:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نعى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، وفاة امير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.





بـسم الله الرحمن الرحيم

وذكر الكاظمي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (29 ايلول 2020)، انه "بألم بالغ وقلوب حزينة، تلقينا نبأ رحيل سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة".

واشار الى انه "برحيله، فقدت الأمة والمنطقة جمعاء رجلاً لم يدّخر جهداً في سبيل دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، وضمان الرفاه والتقدم لشعب الكويت الشقيق والشعوب الجارة".

واضاف الكاظمي ان "الراحل الكبير ساهم في تعزيز مسيرة العراق الجديد، الخارج من نير الدكتاتورية، مثلما وقف معه وهو يواجه الإرهاب وينتصر لأرضه ووجوده".

وختم بالقول: "نسأل الباري جل وعلا الرحمة والمغفرة للراحل الكبير، والصبر الجميل لذويه ومحبيه ولكل شعب الكويت الشقيق".

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