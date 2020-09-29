وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح  

2020/09/29 | 18:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت-=أ ف ب) – توفي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الثلاثاء عن 91 عاما، على ما أعلن الديوان الأميري في الكويت.وأعلن الشيخ علي جراح الصباح وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي في بيان بثه تلفزيون الكويت “ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله […]

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