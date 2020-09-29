رئيس الجمهورية يعزي بوفاة امير الكويت

2020/09/29 | 18:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزا فخامة رئيس الجمهورية الدكتور برهم احمد صالح اليوم الثلاثاء، بوفاة امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.

وقال رئيس الجمهورية على تويتر، "بحزن بالغ تلقينا نبأ الامير المغفور له الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.



كان الأخ الكبير والزعيم الحريص على شعوب المنطقة.



وعرفناه بإنسانيته وحرصه على علاقات كويتية عراقية متينة.



عمل بدون كلل على جمع الكلمة ومغادرة الخلاف، حتى اضحى مثالاً للسلام والخير.تعازينا لاهلنا في الكويت الشقيق".

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