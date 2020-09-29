الاف الزوار يتوافدون لاحياء زيارة الاربعين في كربلاء

2020/09/29 | 18:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستمر زحف الاف الزوار القادمين من مختلف محافظات العراق نحو مدينة كربلاء المقدسة للمشاركة باحياء زيارة الاربعين وسط اجراءات امنية وخدمية مكثفة .

حيث باشرت الدوائر الامنية والخدمية والصحية تنفيذ خططتها التي وضعتها لإنجاح زيارة الاربعين المليونية , فيما انتشرت المواكب الحسينية داخل مركز المدينة ومحيطها واطرافها لتقديم مختلف الخدمات , من مأكل ومشرب ومأوى للزائرين الذين يتوافدون منذ ايام على المدينة .

شرطة كربلاء استبقت الجميع , وبدأت بتنفيذ خطتها التي اعدتها للزيارة , بمسك الارض في الصحراء الغربية , ونشر عناصرها على محيط المحافظة , والسيطرات الخارجية , سبقتها اجراءات احترازية , بتنفيذ اوامر القبض بحق المطلوبين , وتفتيش المناطق الزراعية , تحت اشراف ومتابعة مباشرة من وزيري الدفاع والداخلية .

الى ذلك نظم فرع نقابة صحفيي كربلاء مؤتمرا اعلاميا لتسهيل عمل الاعلاميين خلال ايام الزيارة , شارك فيه رئيس الفرع , ومدير اعلام وعلاقات قيادة الشرطة , ومدير الاعلام والاتصال الحكومي للمحافظة .

وقدم المؤتمر الذي حضره PUKmedia , عرضا لتوجيهات محافظ كربلاء وقائد الشرطة الخاصة بتسهيل مهام الإعلاميين خلال تغطيتهم لمراسيم زيارة الاربعين المليونية التي تصادف ذروتها نهاية الأسبوع القادم .

يذكر ان هذه الزيارة افتقدت لحركة المطارات والمنافذ الحدودية لحركة الزوار الاجانب , خاصة من الجمهورية الاسلامية الايرانية , بسبب الوضع الصحي للبلد .

هذا وتعد زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام من اهم واكبر الزيارات الدينية لدى المسلمين، خاصة الشيعة منهم، حيث اعتاد الملايين منهم من داخل وخارج العراق على احياء هذه التظاهرة في مشهد يتكرر كل عام في مثل هذه الايام , في تقليد لا يتركوه مهما كانت المخاطر، التي تتمثل باستهدافهم المتكرر من قبل الجماعات الإرهابية , وتحديهم للتقلبات المناخية القاسية، وهم يقطعون مئات الكيلومترات للوصول الى محافظة كربلاء المقدسة التي تحتضن مرقدي الامام الحسين واخيه العباس عليهما السلام .

PUKmedia جميل زنگنة / كربلاء‌

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