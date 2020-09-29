ايران والعراق وحماية امن المنطقة

2020/09/29 | 18:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزيارة التي قام بها وزير الخارجية العراقي السيد فؤاد حسين الى طهران ولقاؤه كبار المسؤولين الايرانيين تندرج في اطار العلاقات الثنائية العالية المستوى...

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