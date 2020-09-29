الخارجية الأميركية عن قصف الرضوانية: المليشيات تشكل خطراً غير مقبول على العراق

2020/09/29 | 18:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، ان المليشيات تشكل خطراً غير مقبول على العراق، داعية الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة الجناة.

وذكرت أورتاغوس في بيان أنه “نشعر بالغضب حيال الهجوم الصاروخي الذي وقع يوم أمس في بغداد وأسفر عن مقتل مدنيين، بينهم أم وأطفالها.



ونعرب عن تعازينا للشعب العراقي الأبرياء وعائلاتهم الذين سقطوا مرة أخرى ضحايا لأعمال العنف الوحشية هذه”.

وأوضحت ان “الشعب العراقي يستحق أن يعيش بأمان وأمان ، لذلك ندعو المسؤولين العراقيين إلى اتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة الجناة.



لقد أوضحنا من قبل أن تصرفات الميليشيات الخارجة على القانون المدعومة من إيران تظل أكبر رادع منفرد للاستقرار في العراق.



هذه الميليشيات تشكل خطرا غير مقبول على الجميع في العراق، من المسؤولين والمرافق الدبلوماسية إلى النشطاء العراقيين والعائلات”.

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