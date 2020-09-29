واشنطن تعبر عن غضبها إزاء هجوم صاروخي في بغداد

2020/09/29 | 18:23 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن (رويترز) - قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تشعر ”بغضب“ بسبب الهجوم الصاروخي الذي وقع ببغداد يوم الاثنين وأسفر عن مقتل خمسة مدنيين.وأضافت الخارجية أن واشنطن تحث السلطات العراقية على التحرك فورا لمحاسبة المسؤولين عن الهجوم.وقالت المتحدثة باسم الخارجية مورجان أورتاجوس ”أكدنا من قبل أن أعمال الميليشيات الخارجة على القانون والمدعومة من إيران تظل هي العائق الأكبر أمام الاستقرار بالعراق“.إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي

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