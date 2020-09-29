انفوغرافيك… تعرف على اكبر كثافة للاطباء في العام

2020/09/29 | 18:24 - المصدر: يس عراق

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كشفت دراسة اجراتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية oecd عن اعلى الاماكن كثافة بالاطباء حول العالم في دراسة قامت بهام لعام 2020.

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