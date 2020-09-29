2020/09/29 | 18:31 - المصدر: يس عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالجدول: رحلات “الطائر الاخضر” ليوم غد الاربعاء) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
2020-09-29
يس عراق – بغداد
تنشر منصة يس عراق، جدول رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية ليوم الاربعاء الموافق 30-9-2020.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالجدول: رحلات “الطائر الاخضر” ليوم غد الاربعاء) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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