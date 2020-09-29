بالجدول: رحلات “الطائر الاخضر” ليوم غد الاربعاء

2020/09/29 | 18:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

2020-09-29

يس عراق – بغداد

تنشر منصة يس عراق، جدول رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية ليوم الاربعاء الموافق 30-9-2020.

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