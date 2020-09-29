مجلة فوربس : ترامب مديون بمبلغ 1.1 مليار دولار

2020/09/29 | 18:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …كشفت مجلة فوربس الامريكية المعنية بشؤون الاثرياء وثرواتهم ، الثلاثاء ، أن الرئيس الامريكي وعلى الرغم من ثروته الكبيرة مديون بمبلغ 1.1 مليار دولار .وذكر تقرير المجلة الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” ترامب وبعد فضيحة صحيفة نيويورك تايمز التي كشفت تهربه من دفع الضرائب لمدة عشرين عاما ، بينت ان ترامب مديون بمبلغ 421 مليون دولار لكيان مجهول لم يتم الكشف عنه ، فيما اقترح أحد كبار المحامين السابقين في فريق مولر بشدة أن روسيا ربما تكون هي الكيان”.واضاف أن ” التحريات التي قام بها رئيس تحرير مجلة فوربس دان الكساندر بينت أن الدين الحقيقي على ترامب يبلغ 1.1 مليار دولار “.واوضح الكساندر أن ” صافي ثروة ترامب تبلغ 2.5 مليار دولار “، مشيرا الى أن ” اعمال ترامب التجارية قبل الديون كانت تقدر بحوالي 3.66 مليار دولار “.ونوه التقرير الى أن ” جزءا كبيرا من التزامات ترامب المالية تتركز في ناطحتي سحاب في مدينتي نيويورك وسان فرانسيسكو والتي اشتراهما بالمشاركة مع شركة فورنادو وحصة ترامب من ديون تلك البنايتين تبلغ 448 مليون دولار “.وواصل التقرير ان ” الرئيس الامريكي مدين ايضا على بناية في مدينة مانهاتن كما هو موثق في سجلات الملكية ، كما حصل على قرض في برج ترامب بقيمة 100 مليون دولار وهو مدين في بناية 40 وول ستريت بمبلغ 193 مليون دولار “.واردف التقرير أن ” ديون ترامب بلغت في فندق ترامب بلازا 13 مليون دولار وفي فندق ترامب هوتيل اند تاور 6.5 مليون دولار و في ترامب بارك أفينيو ، ما يقدر بنحو 10 ملايين دولار.



وهناك مبلغ آخر بقيمة 268 مليون دولار ، وبذلك يصل المجموع إلى 716 مليون دولار ماعدا 421 مليون دولار للكيان المجهول “.



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